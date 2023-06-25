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01:31, 25 июня 2023Мир

В США в реку упал поезд с нефтепродуктами

В США под поездом с нефтепродуктами обрушился железнодорожный мост

Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, под грузовым составом обвалился мост. Об этом сообщило управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны в Twitter.

По данным ведомства, река Стиллуотер после инцидента частично закрыта для рыболовства, катания на лодках и плавания. Жителей призвали избегать контакта с загрязняющими веществами.

На снимках, сделанных на месте происшествия, видно, что в реку упали несколько цистерн. Шериф округа Йеллоустоун написал в Twitter, что вагоны получили повреждения, и из них идет утечка нефтепродуктов.

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    Екатерина Подвигина
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