В США в реку упал поезд с нефтепродуктами

В США под поездом с нефтепродуктами обрушился железнодорожный мост

Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, под грузовым составом обвалился мост. Об этом сообщило управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны в Twitter.

По данным ведомства, река Стиллуотер после инцидента частично закрыта для рыболовства, катания на лодках и плавания. Жителей призвали избегать контакта с загрязняющими веществами.

На снимках, сделанных на месте происшествия, видно, что в реку упали несколько цистерн. Шериф округа Йеллоустоун написал в Twitter, что вагоны получили повреждения, и из них идет утечка нефтепродуктов.