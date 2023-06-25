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10:53, 25 июня 2023Бывший СССР

В Киеве начались аварийные отключения света

В нескольких районах Киева произошли аварийные отключения света

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сразу в нескольких районах Киева начались аварийные отключения света. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как уточняется, в настоящее время без электричества остались Соломенский, Голосеевский, Шевченковский, Святошинский, Днепровский и Дарницкий районы.

При этом причина отключений не называется.

Ранее, 24 июня, в Киеве и Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), воздушные силы Украины предупредили о возможности ракетного удара. Позже стало известно, что в Соломенском районе города произошел взрыв.

Кроме того, взрывы были зафиксированы в Харькове и Кременчуге Полтавской области.

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    Варвара Кошечкина
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