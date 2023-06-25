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20:45, 25 июня 2023Экономика

На фестивале «Пилот» назван лучший пилот сериала

Лучшим пилотом сериала по версии жюри фестиваля «Пилот» стал проект «Цербер»

Фото: съемки сериал «Цербер»

Лучшим пилотом сериала по версии жюри фестиваля «Пилот», проходившего с 22 по 25 июня в Иваново, стал проект «Цербер». Детективный сериал «Цербер», события которого разворачиваются зимой 1826 года на фоне восстания декабристов, победил в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор жюри» на V фестивале «Пилот».

Это исторический детектив телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER, созданный «Студией Чеховъ» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал выйдет эксклюзивно на PREMIER уже этой осенью.

Сюжет исторического детектива перенесет зрителей в 1826 год и будет разворачиваться в Санкт-Петербурге на фоне знаменитого восстания декабристов. После подавления выступлений на Сенатской площади, следственная комиссия начинает поиск участников восстания. Некоторые из них попадаются властям из-за доносчиков. Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик в исполнении Тимофея Трибунцева и освобожденный из-под ареста дворянин Александр Бошняк, роль которого исполнил Сергей Марин.

Режиссером сериала стал Владимир Щегольков. Помимо Тимофея Трибунцева и Сергея Марина роли в сериале исполнили: Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие.

«Пилот» — ежегодный российский фестиваль сериалов, снятых для телевидения и онлайн-кинотеатров. Проводится с 2018 года в Иваново. С 2023 года фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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    Татьяна Романова
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