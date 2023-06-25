Стала известна возможная причина пожара в многоэтажке в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья: причиной пожара в многоэтажном доме в Королеве мог стать поджог

Причиной пожара в многоэтажном доме в подмосковном Королеве, по предварительным данным, мог стать поджог. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза», — уточняется в публикации. Отмечается, что прокуратура города контролирует соблюдение прав жильцов и устанавливает причины инцидента. На месте работает заместитель прокурора Королева Андрей Нехорошев.

О пожаре стало известно вечером 25 июня. Уточняется, что спасаясь от огня, жители начали выпрыгивать из окон. По информации ГУ МЧС России по Московской области, эвакуированы 10 человек. Погибли пожарный и ребенок. Причины происшествия устанавливаются.

