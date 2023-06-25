Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:08, 25 июня 2023Россия

Массовое отравление российских курсантов заинтересовало прокуратуру

Прокуратура проверит массовое отравление курсантов в Екатеринбурге
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту массового отравления курсантов Уральского юридического института МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

В публикации уточняется, что курсанты обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Точное число обратившихся будет установлено во время проверки.

Прокуратура также проверит соответствие организации питания в институте требованиям законодательства об охране жизни и здоровья граждан, по итогам проверки будет приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге десятки курсантов Уральского юридического института МВД заболели гастроэнтеритом. Всего симптомы заболевания были выявлены у 60 человек, 47 из них обратились за медпомощью. В результате 36 человек доставили в инфекционное отделение. У всех госпитализированных был диагностирован гастроэнтерит легкой степени. Тяжелых случаев течения заболевания зафиксировано не было. Что стало причиной отравления, пока неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме не увидели причин для запрета ЧВК «Вагнер»
    Стала известна дата презентации Месси в американском клубе
    Возросло число погибших при обстреле ВСУ Донецка
    Доктор Мясников назвал опасные причины возникновения тошноты
    Экономист описал будущее курса доллара
    Массовое отравление российских курсантов заинтересовало прокуратуру
    В Белгородской области восстановили треть поврежденных домов
    Крупный пожар в подмосковных гаражах попал на видео
    Юрист назвала порядок действий при оформлении аферистами кредита
    Раскрыт режим работы в нерабочий понедельник 26 июня
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.