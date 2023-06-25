Массовое отравление российских курсантов заинтересовало прокуратуру

Прокуратура проверит массовое отравление курсантов в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту массового отравления курсантов Уральского юридического института МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

В публикации уточняется, что курсанты обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Точное число обратившихся будет установлено во время проверки.

Прокуратура также проверит соответствие организации питания в институте требованиям законодательства об охране жизни и здоровья граждан, по итогам проверки будет приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге десятки курсантов Уральского юридического института МВД заболели гастроэнтеритом. Всего симптомы заболевания были выявлены у 60 человек, 47 из них обратились за медпомощью. В результате 36 человек доставили в инфекционное отделение. У всех госпитализированных был диагностирован гастроэнтерит легкой степени. Тяжелых случаев течения заболевания зафиксировано не было. Что стало причиной отравления, пока неизвестно.