В российском городе отравились десятки курсантов

URA.RU: в Екатеринбурге отравились 60 курсантов, 36 человек госпитализированы

В Екатеринбурге десятки курсантов Уральского юридического института заболели гастроэнтеритом. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, всего симптомы кишечной инфекции были выявлены у 60 человек, при этом 47 из них обратились за помощью к врачам. В результате 36 человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №40.

Уточняется, что у всех госпитализированных был диагностирован гастроэнтерит легкой степени. Тяжелых случаев течения заболевания зафиксировано не было. При этом, что стало причиной отравления, пока не сообщается.

Ранее в июне сообщалось, что в Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека. Проверки показали, что сотрудники заведения пренебрегали личной гигиеной, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.