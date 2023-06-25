В Британии призвали смириться с разворотом России от Европы

Times: Западу нужно смириться с историческим разворотом России от Европы

Россия сделала исторический шаг, развернувшись от Европы. К такому выводу пришел колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс.

«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — указал он.

Обозреватель указал, что санкции Запада не смогли сильно повлиять на экономику России, и она «держится на удивление хорошо», в отличие от Европы и Британии. В качестве примера он привел западную оборонную промышленность, которая столкнулась с нехваткой ресурсов из-за военной помощи Украине, и теперь сами страны оказались недостаточно защищены.

23 июня первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» указал, что любые санкции наносят определенный вред и не бывают безболезненными. «Но я думаю, что мы эти санкции спокойно преодолеем. Жизнь научила нас, что мы в тяжелых ситуациях должны рассчитывать на себя», — отметил сенатор.