Захарова высмеяла главу МИД Чехии после высказывания про Крым

Мария Захарова высмеяла главу МИД Чехии после его высказывания о каникулах в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Чехии Яна Липавского после его высказывания про Крым. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на пост Липавского в его Twitter-аккаунте — в нем глава чешского ведомства заявил, что якобы приближаются его каникулы в Крыму.

«Верю, что Ян — человек слова. Номер забронирован. Ждем», — отметила, в свою очередь, дипломат.

В мае Ян Липавский сообщил, что чешская дипломатия основана на том, что Россия будет угрозой еще в течение десяти лет. По его мнению, Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, однако с принятием новых пакетов санкций она приближается к «наиболее выгодной позиции».