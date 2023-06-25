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11:41, 25 июня 2023Мир

Захарова высмеяла главу МИД Чехии после высказывания про Крым

Мария Захарова высмеяла главу МИД Чехии после его высказывания о каникулах в Крыму

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Чехии Яна Липавского после его высказывания про Крым. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на пост Липавского в его Twitter-аккаунте — в нем глава чешского ведомства заявил, что якобы приближаются его каникулы в Крыму.

«Верю, что Ян — человек слова. Номер забронирован. Ждем», — отметила, в свою очередь, дипломат.

В мае Ян Липавский сообщил, что чешская дипломатия основана на том, что Россия будет угрозой еще в течение десяти лет. По его мнению, Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, однако с принятием новых пакетов санкций она приближается к «наиболее выгодной позиции».

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    Карина Черных
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