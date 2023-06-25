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22:50, 25 июня 2023Мир

В Чехии высказались насчет сокращения штата посольства в Москве

Глава МИД Чехии: Прага не будет сокращать штат посольства в Москве

Фото: Stephan Schulz / http://imagebroker.com/#/search / Global Look Press

Чехия не будет сокращать штат посольства в Москве. Позицию официальной Праги высказал глава МИД страны Ян Липавский, пишут «Известия».

«Все дипломаты и сотрудники [посольства] в порядке и выполняют свою работу», — отметил дипломат после заседания штаба МИД по преодолению кризисных ситуаций.

Также Липавский подчеркнул, что принимать дополнительные меры для охраны диппредставительства не планируется.

В мае Ян Липавский заявил, что чешская дипломатия основана на том, что Россия будет угрозой еще в течение десяти лет. По его мнению, Европа не готова к затяжной конфронтации с Москвой, но с принятием новых пакетов санкций она приближается к «наиболее выгодной позиции».

Ранее начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка рассказал, что не исключает вероятность войны НАТО с Россией. При этом он считает, что это самый плохой сценарий.

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    Марина Совина
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