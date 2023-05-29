В Чехии не исключили вероятность войны НАТО с Россией

Начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны НАТО с Россией

Начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключает вероятность войны НАТО с Россией. При этом он считает, что это самый плохой сценарий, передает новостной портал novinky.cz.

По словам Ржехки, вероятность начала войны НАТО с Россией все еще сохраняется. При этом он указал, что если такой конфликт возникнет, то Чехия станет участвовать в нем «с самого первого момента».