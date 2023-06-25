США и ЕС заявили о сотрудничестве с Китаем

В США и Евросоюзе подтвердили намерение сотрудничать с Китаем там, где это им выгодно

В США и Евросоюзе подтвердили планы насчет сотрудничества с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам. Также страны договорились совместно работать над разрешением глобальных проблем, сказано в заявлении, опубликованном по итогам нового раунда диалога США — ЕС по КНР, пишет РИА Новости.

В Госдепе уточнили, что Штаты на данной встрече представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, а Евросоюз — генсек Службы внешних связей Стефано Саннино.

«Нуланд и Саннино подтвердили готовность к продолжению взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность», — сказано в заявлении.

Представители США и ЕС также заявили о необходимости корректировки совместных подходов к взаимодействию с Пекином. В целом же стороны высказались за поддержание открытых каналов коммуникации с КНР.

В конце апреля сообщалось, что США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также рассказал о планах телефонного разговора Байдена с Си Цзиньпином. Американский представитель подчеркнул, что разговор состоится «в то время, которое оба руководителя сочтут подходящим».

