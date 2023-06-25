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12:25, 25 июня 2023Бывший СССР

Названы две перспективы для Украины после ее медленного контрнаступления

Advance: для Украины существует две перспективы после ее медленного контрнаступления

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Названы две перспективы для Украины после ее медленного контрнаступления. Соответствующий материал приводит издание Advance.

Отмечается, что после заявления президента страны Владимира Зеленского о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается с меньшей скоростью, чем хотелось бы, для Киева существует два варианта развития событий. Во-первых, это немедленные поставки большего количества оружия, включая истребители F-16.

«Во-вторых, и это более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре», — говорится в публикации.

Ранее в июне глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг раскрыл главную слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Он отметил, что в данном случае стране не хватает средств противовоздушной обороны. «А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО — а та в нужном объеме тогда недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы», — заявил генерал.

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    Карина Черных
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