Названы две перспективы для Украины после ее медленного контрнаступления

Advance: для Украины существует две перспективы после ее медленного контрнаступления

Названы две перспективы для Украины после ее медленного контрнаступления. Соответствующий материал приводит издание Advance.

Отмечается, что после заявления президента страны Владимира Зеленского о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается с меньшей скоростью, чем хотелось бы, для Киева существует два варианта развития событий. Во-первых, это немедленные поставки большего количества оружия, включая истребители F-16.

«Во-вторых, и это более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре», — говорится в публикации.

Ранее в июне глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг раскрыл главную слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Он отметил, что в данном случае стране не хватает средств противовоздушной обороны. «А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО — а та в нужном объеме тогда недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы», — заявил генерал.