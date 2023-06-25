Российские военные уничтожили более 50 боевиков на южнодонецком направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 50 боевиков и семь бронемашин ВСУ

Российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков и семь боевых бронированных машин на участке южнодонецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

Чехов отметил личную заслугу командира мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки капитана Александра Булатова в отражении наступающих сил противника. В ходе отражения атаки он грамотно организовал оборону и мужественно командовал составом, чем вдохновлял сослуживцев.

Начальник пресс-центра уточнил, что рота капитана Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и свыше 50 бойцов ВСУ. «Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны», — указал Чехов.

23 июня в Министерстве обороны России сообщили, что на южнодонецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе были отражены три атаки сводных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). На донецком направлении отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой народной республики.