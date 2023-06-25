Стало известно о контактах НАТО с Россией по ситуации с ЧВК «Вагнер»

La Repubblica: НАТО связывалось с Минобороны России по ситуации с ЧВК «Вагнер»

НАТО опасалось «ядерного инцидента» в связи с ситуацией вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», из-за чего установила «неформальные контакты» с Министерством обороны России. Об этом стало известно газете La Repubblica, передает ТАСС.

Издание отметило, что самым надежным собеседником сочли министра обороны России Сергея Шойгу. В переговорах, как утверждается, участвовали президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств. Центральными темами их переговоров стали избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента».

Газета уточнила, что НАТО сосредоточило внимание на более чем 1,4 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Согласно публикации, Запад хотел прояснить, что его силы не играют никакой роли в происходящих действиях.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, после чего пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе Москве, был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что режим КТО будет отменен в ближайшее время.