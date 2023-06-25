Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 25 июня 2023Мир

Стало известно о контактах НАТО с Россией по ситуации с ЧВК «Вагнер»

La Repubblica: НАТО связывалось с Минобороны России по ситуации с ЧВК «Вагнер»

НАТО опасалось «ядерного инцидента» в связи с ситуацией вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», из-за чего установила «неформальные контакты» с Министерством обороны России. Об этом стало известно газете La Repubblica, передает ТАСС.

Издание отметило, что самым надежным собеседником сочли министра обороны России Сергея Шойгу. В переговорах, как утверждается, участвовали президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств. Центральными темами их переговоров стали избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента».

Газета уточнила, что НАТО сосредоточило внимание на более чем 1,4 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Согласно публикации, Запад хотел прояснить, что его силы не играют никакой роли в происходящих действиях.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, после чего пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе Москве, был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что режим КТО будет отменен в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные отразили 10 атак ВСУ в районе Артемовска
    Обстановка на Красной площади попала на видео
    Российские войска сбили ракету «Точка-У» и снаряд системы HIMARS ВСУ
    Австрия усилила меры безопасности на фоне событий в России
    Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой
    Путин заявил о постоянном контроле положения дел в ходе СВО
    Названо число нашедших возлюбленных в приложениях для знакомств россиян
    Украина направила ФИФА и УЕФА письмо с просьбой исключить Россию из состава
    В Закарпатье мужчину задержали за продажу маленьких детей на органы в Европу
    В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе бойцов и подразделений ЧВК «Вагнер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.