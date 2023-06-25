В Белгородской области восстановили треть поврежденных домов

Гладков: 96 домов из 294 восстановили в Грайворонском районе Белгородской области

В Грайворонском районе Белгородской области восстановили около трети поврежденных домов: 96 зданий из 294. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вернулся из Грайворонского округа. В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона — из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96», — написал он. при этом Гладков добавил, что по Козинке разрушения масштабнее, там недавно было завершено обследование, в ходе которого выяснилось, что всего пострадало 177 домовладений, семь из которых восстановлению не подлежат .