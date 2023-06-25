Вучич рассказал о сильной реакции Путина на мятеж ЧВК «Вагнер»

Вучич заявил, что Путин своим авторитетом остановил негативное развитие событий в России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, благодаря чему российский лидер Владимир Путин смог остановить мятеж «ЧВК Вагнер». Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает ТАСС.

По словам Вучича, Путин — единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию, и все завершилось благодаря сильной реакции президента России, которую сербский лидер назвал четкой и ясной. Также глава Сербии отметил вклад главы Белоруссии Александра Лукашенко, сумевшего помочь урегулированию конфликта с Евгением Пригожиным.

«Но закончил все вчера именно Путин», — заявил Вучич.

Ранее 25 июня стало известно, что главы МИД стран Европейского союза (ЕС) соберутся в Люксембурге для обсуждения ситуации в России.