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01:28, 25 июня 2023Мир

В США заранее узнали о планах Пригожина устроить провокацию

CNN: разведка США за несколько дней знала о планах Пригожина устроить провокацию

Фото: Press service of "Concord" / Reuters

Разведка США за несколько дней знала, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовит некую провокацию. Об этом телеканалу CNN рассказали три осведомленных источника.

По их словам, сотрудники разведки еще в начале недели проинформировали лидеров Конгресса о перемещениях личного состава и техники «вагнеровцев» у границ России. Однако, признают они, конечная цель Пригожина оставалась неясна.

Один из собеседников канала отметил, что на организацию попытки мятежа, по-видимому, ушло как минимум несколько дней.

Ранее американская газета The Wall Street Journal узнала, что Соединенные Штаты намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Госдепартамент США хотел ввести очередной пакет санкций в отношении компании в связи с ее действиями в Африке 27 июня. Однако принятие данных мер было решено отложить на фоне сложившейся ситуации в России. «Вашингтон не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он принимает чью-либо сторону в этом вопросе», — заявил источник издания, знакомый с вопросом.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина.

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    Марина Совина
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