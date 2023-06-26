Стало известно о протесте Германии из-за попыток передать активы России Украине

FT: Германия выступила против передачи активов ЦБ России на восстановление Украины

Германия выступила против идеи Евросоюза передать замороженные активы Центробанка России на восстановление Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на ряд правительственных чиновников.

Чиновники из ФРГ выразили сомнения, что план передачи российских активов получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки. При этом представители немецкого МИД признают: Москве придется заплатить за ущерб, «который она причинила на Украине». Тот же дипломат настоял на том, что Германия делает «все возможное по закону», чтобы найти и заморозить активы попавших под санкции российских физлиц и компаний, но сталкивается со сложностями.

Другой немецкий чиновник добавил: если ЕС возьмет деньги у российского ЦБ или получит прибыль от инвестирования его средств, это создаст прецедент для других стран — например, Польши, которая также выдвигает к Берлину требования об очередном возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.

Более того, утверждается, что министр юстиции Германии Марко Бушман уже изучил эти предложения ЕС и пришел к выводу, что они юридически невыполнимы. Представитель Бушмана отказался от комментариев.