Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления

Daily Mail: в самолет American Eagle ударила молния в аэропорту Арканзаса

В аэропорту Арканзаса молния ударила в полный пассажиров самолет авиакомпании American Eagle, приземлившийся во время шторма. Видео случившегося публикует Daily Mail.

Уточняется, что лайнер ожидал на взлетно-посадочной полосе, когда стихнет шторм, чтобы подрулить к выходу на посадку. В это время в самолет попали две молнии подряд. По данным очевидцев, записавших ролик, после произошедшего никто не пострадал. Все пассажиры благополучно высадились.

Ранее в самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Ситуация произошла в воскресенье, 18 июня, с пассажирским лайнером, следовавшем из Абакана в Новосибирск.