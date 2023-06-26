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20:55, 26 июня 2023Путешествия

Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления

Daily Mail: в самолет American Eagle ударила молния в аэропорту Арканзаса

В аэропорту Арканзаса молния ударила в полный пассажиров самолет авиакомпании American Eagle, приземлившийся во время шторма. Видео случившегося публикует Daily Mail.

Уточняется, что лайнер ожидал на взлетно-посадочной полосе, когда стихнет шторм, чтобы подрулить к выходу на посадку. В это время в самолет попали две молнии подряд. По данным очевидцев, записавших ролик, после произошедшего никто не пострадал. Все пассажиры благополучно высадились.

Ранее в самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Ситуация произошла в воскресенье, 18 июня, с пассажирским лайнером, следовавшем из Абакана в Новосибирск.

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    Зарина Дзагоева
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