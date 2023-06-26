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04:33, 26 июня 2023Путешествия

Береговая охрана США начала расследование трагедии с пропавшим батискафом

Береговая охрана США начала расследование катастрофы с пропавшим в Атлантике батискафом

Фото: Reuters

Береговая охрана США запустила официальное расследование катастрофы с туристическим батискафом «Титан», пропавшим в Атлантическом океане вместе с экипажем. Об этом сообщил контр-адмирал ведомства Джон Могер, передает ТАСС.

Известно, что расследование возглавит капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.

По его словам, сформированная в рамках расследования комиссия может «вынести рекомендации органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений», а также установить виновных в случившейся трагедии.

Ранее юрист Мэттью Шеффер заявил, что документы с отказом от претензий, которые могли подписать пассажиры затонувшего батискафа «Титан», не исключают иски родственников погибших против компании OceanGate Expeditions, организовавшей погружение. Также суд может принять подобное решение, если владелец батискафа использовал его, зная об опасности.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. После этого Береговая охрана США заявила, что все пять членов экипажа батискафа — генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле, — погибли.

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    Марина Совина
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