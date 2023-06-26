Путин рассказал о цели мятежа

Путин: Киев и мятежники хотели, чтобы российские солдаты убивали друг друга

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, каких целей хотели добиться участники вооруженного мятежа, организованного главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Текст выступления Путина опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что Киев и мятежники хотели, чтобы российские солдаты убивали друг друга. По его мнению, к этому также стремились их западные покровители.

«Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, враги Москвы «потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и так называемое контрнаступление». Однако они просчитались, заключил Путин.

В том же обращении Путин заявил о провале любых попыток устроить внутреннюю смуту в стране. Он также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.