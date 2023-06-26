Минск заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения
Западные страны готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, сообщил заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности республики Константин Бычек. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам Бычека, КГБ готово к террористическим проявлениям. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко предпринимаются соответствующие меры.
«У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», — заверил он, отметив, что Минск обладает всеми возможностями для своевременной нейтрализации угрозы.
Уточняется, что подготовка террористов ведется на базе спецподразделений, включая воинскую часть «Гром» в Польше, Союз стрелков Литвы, СБУ на Украине. Затем боевики готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в республику, добавил Бычек.
Ранее The Times заявила, что граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, чтобы свергнуть президента Александра Лукашенко, уже проходят боевую подготовку в Польше.