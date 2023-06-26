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01:13, 26 июня 2023Бывший СССР

Минск заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения

КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения в страну

Фото: Tatiana Matlina / Wikimedia

Западные страны готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, сообщил заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности республики Константин Бычек. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Бычека, КГБ готово к террористическим проявлениям. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко предпринимаются соответствующие меры.

«У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», — заверил он, отметив, что Минск обладает всеми возможностями для своевременной нейтрализации угрозы.

Уточняется, что подготовка террористов ведется на базе спецподразделений, включая воинскую часть «Гром» в Польше, Союз стрелков Литвы, СБУ на Украине. Затем боевики готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в республику, добавил Бычек.

Ранее The Times заявила, что граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, чтобы свергнуть президента Александра Лукашенко, уже проходят боевую подготовку в Польше.

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    Марина Совина
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