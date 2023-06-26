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14:44, 26 июня 2023Мир

В Китае в быстром подавлении мятежа Пригожина увидели рост авторитета Путина

Global Times: быстрое подавление мятежа Пригожина укрепило авторитет Владимира Путина

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Быстрое подавление мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который происходил с 23 по 24 июня, укрепило авторитет президента России Владимира Путина и показало, что Кремль сохраняет сильную способность сдерживания. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил, что Запад пристально следит за этой ситуацией, надеясь спровоцировать антироссийские настроения. По его словам, такие действия западных стран — «обычная тактика, а также часть их когнитивной войны с начала украинского кризиса».

«Однако подавление мятежа за столь короткий промежуток времени фактически укрепило авторитет администрации Путина, что мало влияет на поле боя между Россией и Украиной», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя мятеж Пригожина подчеркнула веру Пекина в то, что Россия может сохранить государственную стабильность, а также добиться развития и процветания, и Китай поддерживает ее в этом. При этом она отметила, что не располагает данными о телефонном разговоре Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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    Виктория Кондратьева
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