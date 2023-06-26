В Калининграде в августе пройдет фестиваль классической музыки

Фестиваль «Территория мира — территория музыки» пройдет на острове Канта в августе

Седьмой фестиваль классической музыки «Территория мира — территория музыки» стартует в Калининграде в августе этого года. Как уточняет со ссылкой на пресс-секретаря выступающего в роли организатора наряду с Росконцертом Кафедрального собора Яну Лутченко ТАСС, с 25 по 27 августа все желающие смогут послушать любимые произведения под открытым небом у стен исторического Кафедрального собора на острове Канта.

Собеседница агентства указала, что музыкальное событие состоится в Калининграде уже в седьмой раз. По ее словам, программа и участники фестиваля уже известны.

Так, в первый день ценителей классической музыки ожидает выступление народного артиста России Вадима Репина, который исполнит Первый концерт немецкого композитора Макса Бруха и рапсодия знаменитого французского музыканта Мориса Равеля «Цыганка». Помогать музыканту удивлять слушателей будет его знаменитая скрипка Антонио Страдивари, созданная в 1733 году.

Лутченко упомянула, что Репин будет выступать в сопровождении Российского национального оркестра.

В последний день фестиваля перед зрителями выступит пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев.

«Между концертами двух признанных уже звездных исполнителей слушателей ожидает сюрприз: на сцену выйдут победители XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, который еще продолжается в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказала представитель Кафедрального собора.

«Территория мира — территория музыки» является крупнейшим фестивалем классической музыки под открытым небом. Культурное мероприятие в 2023 году проведут уже в седьмой раз. В этом году организаторы приняли решение увеличить число мест в зрительном зале на 20 процентов.

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