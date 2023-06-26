В США выступили за роспуск ЧВК «Вагнер»

Представитель Госдепа Миллер: США выступают за роспуск ЧВК «Вагнер» и прекращение работы

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США выступают за роспуск частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге для журналистов представитель Госдепа добавил, что США также поддерживают прекращение работы «Вагнера». В свою очередь ординатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби сказал, что власти страны продолжат применять меры против компании.

«Мы понимаем, что "Вагнер" все еще сохраняет присутствие в Африке. Я думаю, вы знаете, что мы работали над привлечением "Вагнера" к ответу. Мы продолжим применять меры, чтобы ограничить их способность сеять хаос», — заключил он.

Ранее Миллер прокомментировал планы США отсрочить санкции против ЧВК «Вагнер». Он не подтвердил эти данные и добавил, что США не анонсируют заранее введение ограничений, поскольку объявляют их в тот момент, когда они достигнут максимального эффекта.