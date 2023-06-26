Получен снимок планеты с трехкратной массой Юпитера

The Astrophysical Journal Letters: получены изображения газового гиганта AF Lep b

Астрономы обсерватории Кека (Гавайи) впервые получили снимки экзопланеты с трехкратной массой Юпитера. Это планета имеет наименьшую массу из тех экзопланет, изображения которых были сделаны до сих пор. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Планета, названная AF Lep b, является одной из первых экзопланет, обнаруженных с помощью метода, называемого астрометрией. Этот метод заключается в выявлении незначительных движений родительской звезды, вызванных орбитальным движением относительно крупных массивных объектов.

Для прямого изображения планеты астрономы использовали адаптивную оптическую систему обсерватории Кека, которая корректирует колебания, вызванные турбулентностью в атмосфере Земли, в сочетании с коронографом камеры ближнего инфракрасного диапазона 2 (NIRC2) телескопа Кек II, который подавляет свет от родительской звезды. AF Lep b примерно в 10 тысяч раз слабее своей родительской звезды и находится в восемь раз дальше от нее, чем Земля от Солнца.

Прямые изображения показали, что AF Lep b примерно в три раза превышает массу Юпитера и вращается вокруг AF Leporis, молодой солнцеподобной звезды, находящейся на расстоянии около 87,5 светового года от Земли. Также была получена серия снимков планеты начиная с декабря 2021 года.