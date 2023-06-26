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03:42, 26 июня 2023Россия

Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда по России

«Известия»: Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда по всей стране

Фото: Unsplash

Депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в российских регионах. Об этом пишут «Известия».

В письме в Генпрокуратуру депутат Госдумы Александр Якубовский упомянул инцидент с отравлением 101 человека шаурмой в Братске. Он уточнил, что летом высок риск роста таких случаев среди потребителей, приобретающих еду в летних кафе и заведениях, торгующих фастфудом.

«Согласно постановлению правительства, которым был введен мораторий на проверку, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан», — сообщил парламентарий.

По мнению Якубовского, «почти всегда это элементарная халатность» со стороны предпринимателей.

Ранее стало известно, что прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту массового отравления курсантов Уральского юридического института МВД.

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    Юлия Мискевич
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