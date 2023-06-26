Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:51, 26 июня 2023Мир

Стало известно о финансовом источнике Украины

Politico: Евросоюз финансирует Украину через внебюджетный Европейский фонд мира

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) финансирует Украину через внебюджетный Европейский фонд мира. Об этом пишет американская газета Politico.

«Он используется не только для боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки», — отмечает издание роль фонда в военной поддержке Киева.

Сообщается, что всего из средств фонда на военные нужды Украины Евросоюз выделил 5,6 миллиарда евро. Кроме того, фонд также финансировал на сумму 100 миллионов евро Миссию военной помощи ЕС по обучению более 15 тысяч украинских военнослужащих.

26 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Совет министров иностранных дел стран-членов Евросоюза одобрит расширение военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров раскрыл детали предложения Лукашенко о помощи в ситуации с «Вагнером»
    Россия установила исторический рекорд
    Бывший звукорежиссер Собчак переехал на Бали и поделился впечатлениями
    Нашествие змей в Москве попало на видео
    Директор «Ленкома» рассказал о состоянии сбитой самокатчиком актрисы
    Белоруссия получила самую низкую в мире цену на российский газ
    Спрос на наличные в России рекордно вырос на фоне мятежа Пригожина
    Врач перечислила основные ошибки при приеме лекарств
    Врач раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске
    На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за налоговой задолженности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.