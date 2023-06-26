Евросоюз расширит военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро

Главы МИД Евросоюза одобрят расширение военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро

Совет министров иностранных дел стран-членов Евросоюза одобрит расширение военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине — дополнительные 3,5 миллиарда евро», — сказал глава европейской внешней политики.

Ранее 26 июня в понедельник правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США).