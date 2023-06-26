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16:41, 26 июня 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об изменившейся в пользу России ситуации на фронте

Гагин заявил, что ситуация на донецком направлении изменилась в пользу России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуация на фронте на донецком направлении изменилась в пользу России с началом украинского контрнаступления. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация изменила в пользу российских военных хотя бы потому, что недолгое время Киев потерял 13 тысяч человек без учета пропавших без вести, санитарных потерь и раненных. «Надо понимать, что 13 тысяч за две-три недели — это чудовищная цифра», — добавил Гагин.

Он напомнил, что за все время войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек.

Гагин добавил, что некоторая украинская техника, включая технику НАТО, не доезжает до линии соприкосновения и уничтожается еще в тылу, так же как склады боеприпасов. «Мы наносим удары как раз по тылам противника, это достаточно эффективно, это грамотные действия нашей разведки вместе с ВКС и артиллерией», — заявил он.

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    Алевтина Запольская
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