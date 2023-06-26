Российский военный заявил о глухой обороне ВСУ под Артемовском

РИА Новости: ВСУ не ведут наступательных действий на Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут наступательных действий на Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки Вооруженных сил России.

По его словам, украинские военные под Артемовском ушли в глухую оборону. «У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что, в частности, под огневым контролем находится дорога, по которой украинские военные снабжают свои передовые позиции. «То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР», — сказал он. По его словам, задача российских военных заключается в наблюдении и корректировке артиллерии.

Ранее стало известно, что российские разведчики на донецком направлении уничтожили американский бронетранспортер M113. По словам разведчика 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России, машина перевозила боеприпасы и группу пехоты ВСУ.

