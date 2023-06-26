Европейской стране предсказали выход из многолетнего экономического кризиса

FT: Греция выйдет из многолетнего экономического кризиса после победы партии Мицотакиса

После победы на парламентских выборах правоцентристской партии «Новая демократия» Грецию может ждать улучшение кредитного рейтинга, прогнозируют журналисты Financial Times. Это событие ознаменует для страны окончание длительного экономического кризиса.

Как полагает британское издание, кредитный рейтинг к концу года будет повышен до инвестиционного уровня (BBB и выше). 9 июня агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Греции на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом. Повышение до этого уровня произошло в конце января 2023 года.

Выигрыш «Новой демократии» был в значительной степени ожидаемым, и рынки позитивно реагировали на этот прогноз — греческие акции и облигации росли в последние недели. Партия находится у власти с 2019 года, и с этого момента в стране проводились прогрессивные реформы в экономической сфере, включавшие сокращение налогообложения, создание стимулов для частного бизнеса. В итоге Греция смогла реструктурировать долги, нарастить экспорт и привести в норму торговый баланс. На выборах 25 июня «Новая демократия» набрала достаточно голосов, чтобы не вступать в коалицию с другими партиями и править самостоятельно.

Как пишет Bloomberg, лидер «Новой демократии» Кириакос Мицотакис поставил в центре своей кампании развитие экономики. «Народ дал нам надежное большинство. Основные реформы будут проводиться быстро», — заявил он после победы своей партии.

В 2010 году Греция столкнулась с долговым кризисом, ставшим причиной масштабной программы финансовой поддержки со стороны Европейского союза, которая закончилась только в 2018 году. Программа проводилась в три этапа, при этом в 2015 году Греция все равно допустила дефолт. За время кризиса государство резко сократило государственные расходы, повысило пенсионный возраст, уменьшило пенсии и социальные пособия. Часть этого периода партия «Новая демократия» находилась в оппозиции.