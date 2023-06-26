В Часовом Яре завили о тяжелой ситуации в городе

Глава администрации Часова Яра заявил, что ситуация в городе становится все тяжелее

Глава украинской военной администрации города Часов Яр Сергей Чаус оценил обстановку в населенном пункте. Об этом он высказался в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, в последние месяцы ситуация в находящемся под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) городе «с каждым днем становится все тяжелее».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины отправляют технику и солдат в район Часова Яра. Он также предположил, что личный состав и вооружение были переброшены украинской стороной с херсонского направления.