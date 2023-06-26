Стало известно о подготовке встречи Байдена и Кисиды

Asahi: президент США, премьер Японии и премьер Южной Кореи встретятся в Вашингтоне

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ель готовятся к встрече в Вашингтоне. Об этом стало известно газете Asahi от нескольких осведомленных правительственных чиновников Токио и Сеула.

По информации издания, в ходе встречи лидеры обсудят сдерживание Северной Кореи и разработают стратегию ответа на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна. Уточняется, что беседу планируют организовать в августе. До этого рассматривается возможность проведения консультаций на уровне заместителей глав МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Пекина давления на КНДР с целью ограничения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. Он рассказал, что США будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей и Японией по теме расширения военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.