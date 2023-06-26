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11:57, 26 июня 2023Культура

Ким Кардашьян опубликовала пост и разозлила бастующих сценаристов

Бастующие сценаристы упрекнули Ким Кардашьян за съемки в «Американской истории ужасов»

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Представители Гильдии сценаристов США разозлились на телезвезду Ким Кардашьян за съемки в популярном хоррор-сериале «Американская история ужасов» на фоне забастовки. Об этом пишет Deadline.

Кардашьян опубликовала кадры со съемочной площадки в соцсетях, что вызвало негативную реакцию со стороны бастующих сценаристов. Они раскритиковали телезвезду за то, что она не проявила должной солидарности и не отказалась от съемок на время забастовки, как это сделали многие представители киноиндустрии. «Вы собираетесь защищать бастующих сценаристов, пока работаете над их сериалом, мэм?», «Мы тут пикетируем. Спасибо, что спросила», «Ким, это прекрасная возможность проявить некоторую солидарность», — написали они в ответ на пост Кардашьян.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая.

В апреле продюсер шоу Райан Мерфи подтвердил участие телезвезды в 12-м сезоне сериала. По его словам, Кардашьян сыграет главную роль. 12-я часть антологии будет основываться на романе «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн.

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