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20:43, 26 июня 2023Ценности

Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье для Vogue

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье для итальянской версии журнала Vogue

Фото: Rafael Pavarotti / Vogue

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Vogue Italia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 42-летняя знаменитость позирует перед камерой в облегающем платье, оформленном кружевами. Видно, что сквозь прозрачную ткань наряда просвечивают комплект нижнего белья и чулки. Ее образ дополнили металлические массивные браслеты.

Поклонники восхитились внешним видом предпринимательницы и принялись писать комплименты под постом, который набрал более 550 тысяч лайков. «Настроение Моники Беллуччи», «Королева», «Потрясающие снимки», «Какая крутая съемка и наряд!», «Мне нравится эта версия тебя», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры-модели Кендалл Дженнер. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном наряде с изображением Дженнер, которая была окружена своими экс-избранниками.

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    Карина Черных
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