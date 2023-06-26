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22:47, 26 июня 2023Бывший СССР

Четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в ЛНР

МЧС: в ЛНР четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один погиб

Фото: Tsitsagi Nikita / Glloballookpress.com

В Славяносербском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР) четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб, сообщает МЧС.

В ведомстве отметили, что в экстренные службы поступило сообщение о подорвавшемся на неопознанном предмете легковом автомобиле в районе села Трехизбенка.

«Трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте. Известно, что мужчины направлялись на рыбалку», — отметили в ведомстве.

Ранее в ЛНР бойцы Росгвардии обнаружили и обезвредили взрывное устройство весом в тонну, собранное с использованием тротила и аммонита. Бомба была заложена Вооруженными силами Украины (ВСУ) под дорожное полотно оживленной трассы между населенными пунктами.

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    Марина Совина
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