Четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в ЛНР

МЧС: в ЛНР четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один погиб

В Славяносербском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР) четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб, сообщает МЧС.

В ведомстве отметили, что в экстренные службы поступило сообщение о подорвавшемся на неопознанном предмете легковом автомобиле в районе села Трехизбенка.

«Трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте. Известно, что мужчины направлялись на рыбалку», — отметили в ведомстве.

Ранее в ЛНР бойцы Росгвардии обнаружили и обезвредили взрывное устройство весом в тонну, собранное с использованием тротила и аммонита. Бомба была заложена Вооруженными силами Украины (ВСУ) под дорожное полотно оживленной трассы между населенными пунктами.