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14:49, 26 июня 2023Мир

Китай поддержал усилия России по стабилизации ситуации после мятежа Пригожина

Китай поддержал усилия властей России по стабилизации ситуации после мятежа Пригожина

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе встречи с заместителем главы МИД России Андреем Руденко заявил о поддержке Пекином усилий Москвы по стабилизации ситуации в стране после вооруженного мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня. Об этом сказано в заявлении на сайте российского дипведомства.

Согласно документу, китайская сторона «подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России». Отмечается, что Цинь Ган и Руденко положительно оценили уровень отношений Москвы и Пекина и договорились продолжать их укреплять.

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    Виктория Кондратьева
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