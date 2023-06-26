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18:51, 26 июня 2023Экономика

С российских банков пообещали собрать налог на сверхприбыль

Замглавы Минфина: налог на сверхприбыль заплатят банки, металлурги и поставщики удобрений

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российские банки, которые получили сверхприбыль за последние годы, должны будут внести разовый взнос в бюджет. Об этом со ссылкой на замминистра Минфина Алексея Сазанова сообщает ТАСС.

По словам представителя ведомства, под требования закона о windfall tax помимо банковского сектора также попадают металлурги и производители удобрений, а также ряд крупных промышленных и торговых предприятий. В ближайшее время в правительстве подготовят перечень кодов классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), где перечислят основных плательщиков нового налога.

Законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний, также называемый налогом на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), одобрили в правительстве 13 июня. В Минфине объяснили, что новый сбор не коснется компаний, созданных после 2020 года, и фирм, средняя доналоговая прибыль которых за 2021-2022 годы не превышает миллиарда рублей. Также не обязаны платить налог малые и средние предприятия, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога и компании нефтегазового сектора и производителей угля.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, инициаторами введения налога на сверхприбыль стали сами бизнесмены, которые предпочли совершить единоразовую выплату вместо постоянного повышения налогов. При этом чиновник отметил, что из-за снижения доходов в 2023-м бизнес не захочет платить подобный взнос еще и в следующем году.

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    Вячеслав Агапов
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