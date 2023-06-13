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19:03, 13 июня 2023Экономика

В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль бизнеса

Правительство России одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Правительство одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний, также называемый налогом на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как напомнили в пресс-службе Минфина, новый сбор предполагает ряд исключений. Например, налог не коснется компаний, созданных после 2020 года. Кроме того, он не затронет компании, средняя доналоговая прибыль которых за 2021-2022 годы не превышает миллиарда рублей.

Сбор также не обязаны выплачивать малые и средние предприятия, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и производителей угля. В пресс-службе ведомства отметили, что для последних в этом году уже предусмотрены выплаты по налогам на добычу полезных ископаемых и демпферу на моторное топливо.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инициаторами идеи введения в России налога на сверхприбыль были бизнесмены, а не чиновники. «Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. (...) Они говорят: "Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим"», — объяснил он. Однако Белоусов отметил, что из-за снижения доходов в этом году бизнес, скорее всего, не захочет платить взнос повторно в следующем.

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    Мария Черкасова
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