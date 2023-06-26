48-летнего актера Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней моделью Нилам Гилл

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с британской моделью Нилам Гилл. Соответствующие фото публикует Page Six.

48-летний Ди Каприо посетил ресторан Loulou в Париже вместе с 28-летней манекенщицей и другом, телезвездой Тоби Магуайром. Знаменитостей запечатлели сидящими за столом в заведении, а также на прогулке по городу. Ди Каприо был одет в синюю олимпийку и джинсы, а Гилл — черном топе и плиссированной мини-юбке серого цвета.

Анонимные источники заявили, что модель не состоит в романтических отношениях с актером, однако встречается с одним из его друзей, личность которого не раскрывается. Представители пары, а также сами герои материала пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе.

В сентябре 2022 года в сети появились предположения, что Ди Каприо начал встречаться с моделью Джиджи Хадид. В распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.