В Госдуме высказались о регулировании деятельности ЧВК в России

Депутат Госдумы Новиков: деятельность ЧВК на территории России не предусмотрена законом

Деятельность частных военных компаний (ЧВК) не предусмотрена российским законодательством, соответственно, их существование в стране сейчас невозможно. Дополнительное регулирование в данном случае не требуется. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«ЧВК у нас не разрешены и не запрещены. Они не предусмотрены, а потому не регулируются. Была попытка принять закон о ЧВК, но он не прошел, было много протестов. Все, что касается безопасности, военного дела, должно находиться в руках государства, а не передаваться частному капиталу», — подчеркнул Новиков.

Депутат заметил, что, когда ЧВК осуществляли свою деятельность за пределами России, ситуация казалась более или менее понятной — это было делом законодательного регулирования страны, в которой находилась ЧВК. В России же они действовали как обычные организации, ведущие хозяйственную деятельность, подчеркнул Новичков.

«Последние события подтвердили, что аргументов в пользу легализации деятельность частных военных компаний не появилось, скорее наоборот, все говорит против этого. Я думаю, что дополнительного регулирования не требуется — нет смысла регулировать то, чего нет. А вот протаскивать в будущем идеи о создании ЧВК станет вредным решением», — считает политик. Новиков заключил, что следует всегда руководствоваться действующим законодательством.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России необходим закон, который регулировал бы деятельность ЧВК. Картаполов добавил, что комитет по обороне и Госдума в целом работают по всем направлениям деятельности вооруженной структуры страны. ЧВК, отметил депутат, являются одним из ее компонентов.