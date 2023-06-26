Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 26 июня 2023Россия

В Госдуме высказались о регулировании деятельности ЧВК в России

Депутат Госдумы Новиков: деятельность ЧВК на территории России не предусмотрена законом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Деятельность частных военных компаний (ЧВК) не предусмотрена российским законодательством, соответственно, их существование в стране сейчас невозможно. Дополнительное регулирование в данном случае не требуется. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«ЧВК у нас не разрешены и не запрещены. Они не предусмотрены, а потому не регулируются. Была попытка принять закон о ЧВК, но он не прошел, было много протестов. Все, что касается безопасности, военного дела, должно находиться в руках государства, а не передаваться частному капиталу», — подчеркнул Новиков.

Депутат заметил, что, когда ЧВК осуществляли свою деятельность за пределами России, ситуация казалась более или менее понятной — это было делом законодательного регулирования страны, в которой находилась ЧВК. В России же они действовали как обычные организации, ведущие хозяйственную деятельность, подчеркнул Новичков.

«Последние события подтвердили, что аргументов в пользу легализации деятельность частных военных компаний не появилось, скорее наоборот, все говорит против этого. Я думаю, что дополнительного регулирования не требуется — нет смысла регулировать то, чего нет. А вот протаскивать в будущем идеи о создании ЧВК станет вредным решением», — считает политик. Новиков заключил, что следует всегда руководствоваться действующим законодательством.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России необходим закон, который регулировал бы деятельность ЧВК. Картаполов добавил, что комитет по обороне и Госдума в целом работают по всем направлениям деятельности вооруженной структуры страны. ЧВК, отметил депутат, являются одним из ее компонентов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Мишустин поручил восстановить дороги после мятежа Пригожина
    Посла Молдавии вызвали в МИД России
    Российский теннисист пропустит Уимблдон из-за проблем с визой
    Стало известно о подготовке встречи Байдена и Кисиды
    Блогерша предупредила об опасности снятия наращенных ногтей в домашних условиях
    Голый пассажир московской электрички попал на видео
    Стало известно о движении человечества в неправильном направлении
    Пожар на нефтебазе в Воронеже назвали сложнейшим для города за 30 лет
    Власти оценили влияние повышения МРОТ на доходы бюджета
    В Госдуме высказались о регулировании деятельности ЧВК в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.