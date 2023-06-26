Стали известны ожидания Белого дома от мятежа ЧВК «Вагнер»

CNN: в Белом доме ожидали, что ЧВК «Вагнер» устроит в Москве «жестокую кровавую баню»

Представители Министерства обороны США и Белого дома ожидали, что силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» доберутся до Москвы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте OSINTdefender со ссылкой на эфир CNN.

Администрация Соединенных Штатов считала, что это будет «жестокая кровавая баня» со многими ожидаемыми дезертирствами в российских вооруженных силах.

Отмечается, что многие американские политики задаются вопросом, почему мятеж завершился.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Он заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» прибыли в Ростов-на-Дону. Колонна с их техникой была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе в столице, был объявлен режим контртеррористической операции.

В субботу, 24 июня, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии главы ЧВК остановить колонны. Договоренность была достигнута в ходе переговоров, которые глава Белоруссии по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня.