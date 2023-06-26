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05:08, 26 июня 2023Россия

Российские военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска

РИА Новости: российские военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадима Астафьева.

По его словам, армейская авиация группировки нанесла поражение живой силе противника в районе Раздоловки и Богдановки.

Также отмечается, что в районе Константиновки по украинским военным был нанесен ракетный удар реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». По словам собеседника агентства, ВСУ понесли потери в живой силе и военной технике.

Ранее стало известно, что российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США. По словам разведчика 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России, БТР перевозил боеприпасы и группу пехоты Вооруженных сил Украины.

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    Марина Совина
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