РИА Новости: российские военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска

Российские военные поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадима Астафьева.

По его словам, армейская авиация группировки нанесла поражение живой силе противника в районе Раздоловки и Богдановки.

Также отмечается, что в районе Константиновки по украинским военным был нанесен ракетный удар реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». По словам собеседника агентства, ВСУ понесли потери в живой силе и военной технике.

Ранее стало известно, что российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США. По словам разведчика 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России, БТР перевозил боеприпасы и группу пехоты Вооруженных сил Украины.