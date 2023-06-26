Россиян предупредили о похолодании в нескольких регионах

Синоптик Вильфанд: жителей Кировской, Курганской, Омской областей ожидает похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей Кировской, Омской, Курганской, Челябинской областей, Чувашии ожидает температура воздуха ниже июньской нормы на 4-6 градусов. Резкое похолодание также придет в Сибирь и на Урал, температура будет опускаться до плюс 4-6 градусов, пишет ТАСС.

Кроме того, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура ожидается в районе 13-18 градусов тепла днем и 5-10 градусов ночью, подчеркнул синоптик.

«Так до середины недели минимум», — отметил Вильфанд.

При этом в Алтайском крае и Омской области температура в ближайшие дни опустится до плюс 6-11 градусов

Ранее россиянам рассказали, что для спасения от жары летом в квартире можно мыть полы холодной водой дважды в день.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие недели в некоторых регионах страны будет стоять жаркая малооблачная погода, а температура поднимется до 30 градусов Цельсия.

Чтобы уберечься от жары в квартире, специалисты рекомендовали соблюдать два главных правила — помешать проникновению в помещение солнечного тепла и максимально снизить нагрев жилья изнутри.