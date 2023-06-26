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13:04, 26 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина изрезал ножом сотрудника МВД

В Саратовской области 46-летний мужчина ударил полицейского ножом в шею

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

В Саратовской области местный 46-летний житель изрезал ножом сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 25 июня фигуранта задержали за административное правонарушение. В служебном авто мужчина ударил сотрудника МВД ножом в шею. Силовика госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Якутии 31-летнему ранее судимому мужчине дали четыре года за нападение на полицейского.

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