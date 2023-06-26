Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:51, 26 июня 2023Наука и техника

В Microsoft заявили о шаге на пути к созданию надежного квантового компьютера

Physical Review B: получены майорановские квазичастицы для надежных квантовых вычислений

Фото: Amir Cohen / Reuters

Группа исследователей Microsoft Quantum сообщила, что сделала важный шаг на пути к созданию надежного и практичного квантового компьютера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review B. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые разработали новый способ представления кубитов в устройстве, которое способно индуцировать майорановские нулевые моды — коллективное движение частиц (квазичастица) твердого тела, которое может быть описано как фермион, являющийся своей собственной античастицей.

Майорановские фермионы подчиняются неабелевой статистике, то есть изменяют свое квантовое состояние, когда меняются местами. Такое преобразование системы, называемое плетением, может быть использовано для создания квантовых суперкомпьютеров, поскольку эти квазичастицы, окружающие друг друга, способны кодировать информацию более надежным способом, чем другие виды квантовых вычислений.

Исследователи разработали несколько устройств, которые удовлетворяют протоколу топологического зазора, разработанному для выявления фазы, содержащей маойрановские нулевые моды.

Microsoft также заявила, что создала новую меру для измерения производительности квантового суперкомпьютера. Оно представляет собой число надежных квантовых операций в секунду (rQOPS), которое описывает, сколько надежных операций компьютер может выполнить за одну секунду. Они предполагают, что для того, чтобы машина квалифицировалась как квантовый суперкомпьютер, ее rQOPS должен быть не менее одного миллиона. Они отмечают, что устройства, индуцирующие майорановские нулевые моды, могут достигать миллиарда rQOPS, что делает их действительно полезными.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС отреагировали на пригожинский мятеж в контексте Украины
    ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в российском регионе
    Бербок пообещала невмешательство Запада в российские дела в свете мятежа
    В Часовом Яре завили о тяжелой ситуации в городе
    Рэкетиры «выбивали» из москвича сотни тысяч рублей за вымышленный долг
    Глава ОКР прокомментировал рассмотрение дела о допинге Валиевой
    Названо условие опасности России для Европы
    В Госдуме высказались об участии ЧВК «Вагнер» в СВО после мятежа
    Стало известно о 15 готовых принять Украину в НАТО странах
    Названы самые частые ошибки в планировке квартиры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.