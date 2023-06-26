ВСУ из минометов и артиллерии обстреляли Шебекинский округ

Гладков рассказал об обстрелах Шебекинского округа со стороны Украины за 25 июня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 июня из минометов и артиллерии обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Сводку об атаках на приграничный российский регион опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По селу Новая Таволжанка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Терезовка — пять, по селу Белянка — семь. Из миномета обстрелян автомобильный пункт пропуска Шебекино — зафиксировано три прилета.

«В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее Гладков сообщал, что за прошедший месяц по Шебекинскому городскому округу ударили более пяти тысяч снарядов ВСУ. По его словам, интенсивность обстрелов начала резко расти с 26 мая, когда власти зафиксировали 106 прилетов. 31 мая артиллерия ВСУ нанесла многочисленные удары сразу по нескольким населенным пунктам. В результате пострадали 12 человек, а также были повреждены жилые дома и административные здания.