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14:08, 26 июня 2023Моя страна

В российском регионе малоимущим раздадут тысячи овец

В Ингушетии малоимущим раздадут пять тысяч овец

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

В Ингушетии в честь праздника Курбан-байрам малоимущим и многодетным семьям раздадут свыше пяти тысяч овец. Об этом сообщается на сайте главы региона Махмуда-Али Калиматова.

«Мы понимаем, что сегодня не у всех семей есть возможность приобрести животное для совершения ритуального жертвоприношения на Курбан-байрам. Речь идет о малоимущих и многодетных семьях, которым надо помочь», — рассказал он. По его словам, власти также помогут семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, семьям участников СВО. Калиматов отметил, что овец раздают ежегодно по всем населенным пунктам.

Мелкий рогатый скот закупят у государственных сельхозпредприятий региона и у местных фермеров. Администрации муниципалитетов уточняют списки малоимущих и многодетных семей, по которым будут распределяться жертвенные животные. Специалисты ветуправления республики обследуют закупаемый скот, чтобы подтвердить, что животные здоровы.

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    Варвара Кошечкина
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