Свитер принцессы Дианы продадут на аукционе за миллионы рублей

Красный свитер с овцами принцессы Дианы продадут на аукционе Sotheby's за миллионы рублей

Красный свитер с изображением белых овец, который носила принцесса Диана, продадут на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за миллионы рублей. Об этом сообщает издание Express.

Известно, что королевская особа впервые надела данный предмет гардероба на матч по поло в июне 1981 года. Отмечается, что его дизайнерами выступили создатели модного бренда Warm & Wonderful Салли Мьюир и Джоанна Осборн, которые спустя несколько недель после мероприятия получили официальное письмо из Букингемского дворца с просьбой перешить свитер. По их словам, в заявлении было сказано, что он поврежден. В связи с этим они связали для принцессы новую вещь, а старую оставили себе на хранение.

Согласно информации, первоначальная версия свитера будет выставлена на торги за 70 тысяч фунтов стерлингов (около 7,5 миллиона рублей) 7 сентября 2023 года.

В январе американская телезвезда Ким Кардашьян купила ювелирное украшение принцессы Дианы за 13 миллионов рублей. Так, бизнесвумен приобрела колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard, которое покрыто множеством аметистов и бриллиантов.